I complimenti di Zaniolo per l’esordio di Calafiori nella Roma: “Felicissimo per te” – FOTO

A 18 anni Riccardo Calafiori gioca la sua prima partita in Serie A, è il 49° giocatore della Roma più giovane a esordire e anche la sua prestazione ha contribuito al successo dei giallorossi sulla Juventus grazie al rigore procuratosi nel primo tempo e poi realizzato da Perotti. A fine partita arrivano anche i complimenti dei suoi compagni di squadra e non manca quello di Zaniolo. “Felicissimo per te” scrive il 22 di Fonseca in una storia Instagram postando anche una foto insieme a Calafiori.