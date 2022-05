I complimenti dei Friedkin alla Roma Femminile: “Questa stagione è nella storia”

Domenica le ragazze di mister Spugna affronteranno la Juventus a Ferrara per la finale di Coppa Italia

Sabato si è concluso il campionato per la Roma Femminile che ha battuto la Lazio 0-3 a Formello. Domenica le ragazze di mister Spugna affronteranno la Juventus a Ferrara per la finale di Coppa Italia. I Friedkin con un messaggio sui social si sono congratulati con le giallorosse per la bellissima annata: "Congratulazioni per una stagione incredibile e la qualificazione in Champions League! Dall'Empoli alla Lazio, questa stagione finirà sui libri di storia. Forza Roma!"