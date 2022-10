I Boys fanno 50 ed è stata festa grande

Dopo i Fedayn , che hanno raggiunto il mezzo secolo di vita lo scorso marzo, i Boys soffiano sulle candeline di una vita passata a sostenere la squadra, seguendola ovunque, in Italia e nel mondo, creando cori e mode, sempre posizionati lì, in Curva Sud, tra bandiere e fumoni. Un punto fermo nato dall'intuizione di Antonio Bongi, per una realtà presto conosciuta e imitata dal mondo ultrà di allora, poi assorbito, insieme a tutti gli altri gruppi della Sud, nel 1977, all'interno del neonato Cucs .

Lo striscione dei Boys, rimasto piegato in cantina per sette anni, tornerà però a essere esposto la sera della finale di coppa dei Campioni contro il Liverpool (30 maggio 1984), scelta di indipendenza e di rinascita per i componenti di quella che ancora oggi è una realtà molto presente della tifoseria romanista. Resistenti a tutti i cambi generazionali, i Boys raggiungono i 50 anni di vita, forti della loro identità e pronti a cantare per molti anni ancora, rappresentando la storia e il presente del tifo giallorosso.