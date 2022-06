I bookie scommettono su Ronaldo alla Roma: la quota scende a 16

I bookmakers puntano sull'arrivo di un grande nome alla Roma. Per gli esperti Sisal, infatti, la pista che porterebbe Cristiano Ronaldo nella Capitale non è assolutamente fantamercato e viene offerta a 16. Quota che sembrerebbe abbastanza alta, ma che in realtà è in netta discesa rispetto a pochi giorni fa in cui l'arrivo dell'attaccante portoghese in giallorosso era dato a 66. Tra le ipotesi di mercato della Roma, si può scommettere anche su Mertens a 4,50, seguito da Icardi a 9.