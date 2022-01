I 19 anni di Felix: dalla mamma alle richieste di prestito rifiutate dalla Roma

Afena-Gyan in pochi mesi si è preso Trigoria: un anno fa era in Africa, ora i tifosi giallorossi lo amano e Mourinho ci punta. Col sogno di portare la mamma in Italia...

Redazione

Felix Afena-Gyan taglia il traguardo dei 19 anni, il primo compleanno da calciatore di Serie A. Un anno fa la Roma lo ha scovato in Africa, lo ha portato a Trigoria per la Primavera e l'Under 18, ma in poco tempo si è ritrovato a scalare le gerarchie anche della prima squadra di Mourinho. Il ghanese ha scalzato Mayoral e ora anche Shomurodov, l'allenatore portoghese lo considera ormai la spalla di Abraham e le prestazioni gli stanno dando ragione. Per la Roma ha rinunciato anche alla Coppa d'Africa per restare a Trigoria: come racconta 'gazzetta.it', Afena-Gyan si è affidato completamente a Mourinho e al suo staff (non solo per le scarpe regalate dopo il Genoa). In attesa di trovare “la pace di spirito” davanti al portiere avversario, lo Special One gli chiede cose semplici, basiche, come correre, creare spazi e superiorità numerica.

Alcuni club di Serie A e B lo hanno chiesto in prestito, ma i giallorossi non ne hanno voluto sapere. E Felix pensa solo ad allenarsi e a portare sua mamma a vivere in Italia. È la persona più importante della sua vita, per fargli gli auguri di compleanno ha pubblicato una foto su Instagram con la maglia e i cimeli romanisti del figlio. Afena ha invece espresso un pensiero con un passaggio di una preghiera, da ragazzo religioso qual è. Dall'esordio contro il Cagliari all'andata è rimasto in panchina solo contro Venezia e Torino, saltando due partite per Covid e una per squalifica. Totale nove partite e due gol, appena un anno fa era in Africa in attesa di un'occasione. Ora anche i tifosi gli vogliono bene, il gesto verso una piccola di tifosa a cui ha regalato la maglia ha emozionato tutti.