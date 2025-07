Hurzeler (all. Brighton): “Ferguson è ancora nostro. Un giorno tornerà”

Il tecnico del Brighton Fabian Hurzeler, ha parlato del passaggio di Ferguson alla Roma in prestito direttamente dal ritiro della sua squadra in Spagna: "Per noi è importante che i singoli giocatori trovino l'ambiente giusto per crescere". Queste le prime parole raccolte da TuttomercatoWeb. Hurzeler ha poi proseguito lasciando più di uno spiraglio aperto per il ritorno dell'irlandese: "E' ancora un calciatore di nostra proprietà, ci potrà portare ancora qualità, sono sicuro che avendo maggiore continuità sul campo un giorno potrà tornare qua ed essere un giocatore importante per noi". Ferguson è sbarcato ieri nella Capitale dopo che la Roma e i Seagulls hanno trovato l'accordo sul trasferimento (prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro). Dopo un exploit immediato, la carriera del gigante di Bettystown ha subito una brusca frenata a causa della rottura del crociato. La speranza della Roma, e anche del Brighton, è riportarlo nella sua forma ideale per poi decidere il futuro.