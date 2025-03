Hummels shock, da leader a caso. E i tifosi lo abbandonano

Una montagna russa

La stagione di Mats è stata una vera e propria montagna russa anche se ad un certo punto sembrava destinata a non scendere in più. L'avvio è stato davvero horror con pochissimi minuti giocati e l'autogol all'esordio nel disastroso 5-1 di Firenze. Poi la luce con Ranieri che lo ha da subito schierato al centro della difesa, con il ruolo di leader tecnico e carismatico della squadra per via della sua enorme esperienza. Tante buone partite e prestazioni convincenti, ma poi ancora il buio. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia con il Milan, dove il tedesco è stato colpevole in 2 dei 3 gol subiti, il suo minutaggio è calato drasticamente con Sir Claudio che lo ha mandato in "vacanza". Una vacanza leggermente prolungata, costellata dai soliti post sui social dell'ex Borussia che con ironia ha fatto discutere i tifosi giallorossi. Le tante foto da turista in giro per la Capitale hanno mosso qualche critica anche se Ranieri lo ha sempre difeso.