Il difensore tedesco, ormai ritiratosi, non ha ancora dimenticato il suo anno "intenso" in giallorosso
Hummels era arrivato un anno fa alla Roma tra la gioia dei tifosi, convinti di aver in squadra un difensore di assoluto livello. Così lo è stato, ma solo a tratti. L'errore a Bilbao e le panchine seguenti hanno segnato il suo percorso giallorosso, senza contare il rapporto difficile con Juric e le storie ironiche che pubblicava sui propri social. Però, proprio da quest'ultimi, è arrivata una novità particolare. Nella giornata di oggi, l'ex difensore tedesco, ritiratosi a giugno, ha pubblicato una storia mentre indossa la maglia della Roma durante un allenamento in palestra. Hummels, nonostante il periodo breve, non ha ancora dimenticato il suo "intenso" anno giallorosso.
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