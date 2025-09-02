Hummels era arrivato un anno fa alla Roma tra la gioia dei tifosi, convinti di aver in squadra un difensore di assoluto livello. Così lo è stato, ma solo a tratti. L'errore a Bilbao e le panchine seguenti hanno segnato il suo percorso giallorosso, senza contare il rapporto difficile con Juric e le storie ironiche che pubblicava sui propri social. Però, proprio da quest'ultimi, è arrivata una novità particolare. Nella giornata di oggi, l'ex difensore tedesco, ritiratosi a giugno, ha pubblicato una storia mentre indossa la maglia della Roma durante un allenamento in palestra. Hummels, nonostante il periodo breve, non ha ancora dimenticato il suo "intenso" anno giallorosso.