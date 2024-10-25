In un avvio molto complesso come quello vissuto fino a questo momento dalla Roma, quello di Mats Hummels risulta essere uno dei casi meno comprensibili. L'ex Borussia Dortmund, arrivato a mercato chiuso, la scorsa stagione è stato premiato come migliore difensore centrale della Champions League (insieme a Rudiger) ma il suo esordio in giallorosso tarda (e di molto) ad arrivare. Oggi è sceso in campo con il resto dei compagni e sui social la sua ironia non accenna placarsi: "Allenamento. Come sempre". Una frase apparentemente innocente ma che probabilmente nasconde tutta la sua frustrazione per l'inesistente impiego. Una frustrazione confessata anche ieri sera ad alcuni tifosi che lo hanno incrociato a Trastevere: "Non so perché non ho giocato. Sono a disposizione del mister, se mi fanno giocare ci sono".