Hummels, l’incredibile profezia a gennaio: cosa aveva detto sulla Lazio

La cavalcata della Roma ha sorpreso tutti e sarebbe strano il contrario. Sesto posto in classifica e in pochi mesi il passaggio dalla zona retrocessione a quella Champions League. Ma a gennaio Mats Hummels aveva previsto tutto. Queste erano state le sue parole a Il Messaggero: "Sono convinto che possiamo ancora arrivare sopra a loro". Un'intervista rilasciata tre giorni prima del derby di gennaio. In quel momento i giallorossi erano a -15 dai biancocelesti (a dicembre addirittura -18) ed ora hanno gli stessi punti, ma la Roma ha il muso davanti grazie alla scontro diretto vinto tre mesi fa. E il 13 aprile ci sarà di nuovo il derby. Hummels fu grande protagonista della stracittadina con una partita da 8 in pagella e la lite con Castellanos che ha poi portato al rosso dell'argentino.