Nella sconfitta per 3-1 rimediata dalla Roma contro il Milan, uno dei giocatori più in difficoltà è stato Mats Hummels. Il difensore tedesco è stato coinvolto in quasi tutte le reti subite dai giallorossi e, pochi minuti fa, ha espresso tutta la sua frustrazione sui propri profili social: "Abbiamo giocato bene, ma purtroppo non abbiamo segnato abbastanza e ho preso troppe decisioni difensive sbagliate dopo il 41° minuto." Un’ammissione di responsabilità che certifica la serata negativa del centrale romanista.