"Bravo Leo", le parole di Mats Hummels, ex difensore giallorosso, in una storia sui social indirizzata a Leonardo Balerdi. L'argentino ex Marsiglia, autore di una doppietta, è stato il protagonista del match del Maradona insieme a McTominay ed è stato applaudito proprio da Hummels che stava guardando la partita in tv (i due si sono conosciuti durante la stagione al Borussia Dortmund del 2019-20). Negli ultimi minuti, invece, sempre sui social sono arrivate le parole di Evan Ndicka, anche ieri monumentale su Hojlund: "Una notte folle a Napoli. Abbiamo continuato a crederci, continuato a lottare e mostrato il nostro carattere fino al fischio finale".