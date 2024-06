Hummels, allenamento con la maglia della Grecia e scherza: “Per non creare stupide voci”

Il difensore si sta preparando per la nuova stagione e ha scelto la divisa della Grecia per non creare rumors di mercato

Mats Hummels è al centro del mercato estivo. Il difensore tedesco non ha rinnovato il contratto col Borussia Dortmund e sarà svincolato dal 30 giugno. Su di lui c'è la Roma che sta valutando la fattibilità dell'operazione in queste ore. Intanto Hummels continua ad allenarsi e ha mandato una frecciatina sui social: "Difficile trovare una maglia per lo sport dove non ci siano poi stupide voci". Il centrale ha scelto la divisa della Grecia per non creare rumors di mercato. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo praticamente fatto col Maiorca ma lui ha risposto sorridendo: "Non ne so nulla".