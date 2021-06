Hojbjerg: “Porterò le parole di Mourinho con me per tutta la vita”

Il centrocampista danese ha parlato dell'allenatore della Roma: "Gli auguro il meglio"

L'affetto di Hojbjerg per Mourinho non è mai stato un segreto, neppure dopo l'esonero del portoghese dal Tottenham. Il centrocampista degli Spurs, ora in ritiro con la Danimarca in vista di Euro 2020, è tornato a parlare dell'allenatore della Roma, con cui ha lavorato nell'anno e mezzo dello Special One a Londra: "Gli abbiamo detto arrivederci individualmente ed è stato molto positivo. Abbiamo avuto un'ottimo rapporto - ha detto a Bold il danese - e quello che mi ha detto mi ha reso molto orgoglioso. Porterò queste parole con me per il resto della mia vita. Gli auguro tutto il meglio nella sua carriera, eccetto per le partite che giocherà contro di me!".