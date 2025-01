Hernanes che combini? L’ex Lazio prova ad entrare in Sud: “Profe’ te stai a sbaglia”

Che errore per Hernanes! L'ex giocatore della Lazio, presente stasera allo stadio, prima della gara ha sbagliato ingresso e ha provato ad entrare all'Olimpico in Curva Sud. Tanti sorrisi tra i tifosi giallorossi che lo hanno visto e gli hanno subito detto: "A profè', te stai a sbaglia'". L'ex biancocelesti è poi stato scortato fino all'ingresso della Tribuna Autorità, quello corretto stavolta. Clima teso per un derby che significa tanto, ma anche molti sorrisi fra i tifosi della Roma ed Hernanes.