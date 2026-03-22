Hermoso: “Situazione complessa ma vogliamo uscirne. I dettagli ci stanno penalizzando”

Le sue parole: "Ci sarebbe piaciuto passare, ci abbiamo creduto ma non ci siamo riusciti"

Redazione 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 17:42)

Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

Come si riparte dopo l'eliminazione col Bologna? "È la vita, il calcio. Ci sarebbe piaciuto passare, ci abbiamo creduto. Non ci siamo riusciti, l'obiettivo ora è proseguire in campionato e inseguire un posto in Europa".

HERMOSO A SKYSPORT

Come si riparte dopo la serata di giovedì? Come state psicologicamente? "La situazione non è delle migliori, la squadra sperava di passare il turno in Europa League e ci dispiace non esserci riusciti. Stiamo attraversando un momento in cui i dettagli ci stanno penalizzando, cosa che prima non ci succedeva. Abbiamo nove partite da giocare per fare tanti punti e conseguire il nostro obiettivo, che deve essere ambizioso. E' una situazione complessa da cui vogliamo uscire".

Il pareggio della Juventus vi fa sperare in ottica Champions? "Da qui alla fine ci sono ancora tanti punti in palio, il campionato è ristretto a diverse squadre vicine e in competizione per le posizioni europee. Dobbiamo fare il nostro cammino e pensare fino alla fine al nostro obiettivo".