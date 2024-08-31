Il centrale spagnolo sarà un nuovo giocatore della Roma

Redazione
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VIDEO - De Rossi: "Contento del mercato. La società mi ha supportato"

La Roma ha ufficialmente chiuso per Mario Hermoso. Negli ultimi giorni il Galatasaray è sempre stato in vantaggio rispetto ai giallorossi nella trattativa per l'ex Atletico, ma - come riporta Fabrizio Romano - Ghisolfi ha da poco chiuso l'affare con l'entourage del giocatore. Decisivo anche Daniele De Rossi che ha spinto molto per portare il difensore a Roma. Lo spagnolo arriverà a Roma nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmerà un contratto triennale.

Hermoso, Atletico Madrid v SS Lazio: Group E - UEFA Champions League 2023/24

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