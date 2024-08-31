La Roma ha ufficialmente chiuso per Mario Hermoso. Negli ultimi giorni il Galatasaray è sempre stato in vantaggio rispetto ai giallorossi nella trattativa per l'ex Atletico, ma - come riporta Fabrizio Romano - Ghisolfi ha da poco chiuso l'affare con l'entourage del giocatore. Decisivo anche Daniele De Rossi che ha spinto molto per portare il difensore a Roma. Lo spagnolo arriverà a Roma nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmerà un contratto triennale.