Hermoso si rilassa e scopre il golf. Lo spagnolo, dopo una stagione positiva con la Roma, si gode qualche settimana di pausa in vista della prossima annata. All’orizzonte c’è una Champions League da affrontare e la volontà è quella di farsi trovare ancora protagonista. Il rinnovo fino al 2027 ha certificato il legame con i colori giallorossi, arrivato dopo un avvio più complicato. Ora però è il momento del relax, tra amici e tempo libero, senza però allontanarsi troppo dallo sport. Hermoso, infatti, ha provato anche il golf. In compagnia di un amico, si è cimentato sul green in una delle attività più apprezzate anche dalla proprietà. E chissà che non abbia già trovato la stessa precisione mostrata in questa stagione in campo.