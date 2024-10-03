Brutto stop per la Roma, che dopo due partite di Europa League è ancora ferma a un punto. In Svezia arriva una prestazione incolore per i giallorossi, che perdono 1-0 in casa dell'Elfsborg di Hiljemark. Non bastano i tentativi finali, con la traversa di Pellegrini, per evitare il ko. Le parole nel postpartita le dichiarazioni di Mario Hermoso ai canali ufficiali del club: "Abbiamo affrontato la partita come dovevamo. Campo complicato, con una superficie sulla quale non siamo abituati a giocare. Abbiamo dominato dall'inizio alla fine, l'unica occasione loro è stata il rigore, non ho visto nient'altro. Le sensazioni ora non sono molto positive, abbiamo subito gol e perso la partita. Dobbiamo abituarci a competere e giocare ogni 3-4 giorni se vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni. Dobbiamo abituarci al sistema di gioco e credo che lo stiamo facendo bene, stiamo facendo un cammino positivo. Oggi si è vista una squadra che domina, che tiene il pallone, che ha un'identità, che pressa alto uomo contro uomo quasi a tutto campo per tutta la partita. Poi quando la palla non entra è normale che le sensazioni non siano positive".