Mario Hermoso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa. Queste le sue parole:
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forzaroma news as roma Hermoso: “Ora sono tutte finali che giocheremo alla morte”
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Hermoso: “Ora sono tutte finali che giocheremo alla morte”
Le sue parole: "Sono tutte partite importanti, vediamo fino a dove possiamo arrivare"
Quanto credete all'obiettivo Champions? "Come ha detto l'allenatore, per noi era importante vincere. Sono tutte partite importanti, vediamo fino a dove possiamo arrivare. Sono sei finali che giocheremo alla morte".
Chi temi di più tra Como e Juventus? "Tutte, sono lì. La storia della Juve la conosciamo, hanno una pressione diversa rispetto ai giocatori del Como che stanno facendo una grande stagione, sono molto dinamici, diversamente magari dal resto della Serie A. La pressione che non hanno loro rispetto a quelli della Juve magari può pesare".
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