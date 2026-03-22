Hermoso: “Non dobbiamo mollare. Vaz può migliorare tanto, ha talento”

Le sue parole: "Queste partite di danno l'opportunità di poter tornare a vincere. L'importante è non mollare mai"

Redazione 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 20:16)

Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

Oggi avete reagito alla sconfitta col Bologna. "Non era facile, queste partite di danno l'opportunità di poter tornare a vincere. La gente ci ha aiutato, l'importante è non mollare mai".

Quanto è forte e quanto può migliorare Vaz? "È stato difficile cambiare Paese e squadra per lui. Dobbiamo essere contenti che sia con noi, ogni giorno si comporta come un uomo vero. Può migliorare tanto, il talento lo ha".

HERMOSO A SKYSPORT

Non è stata una partita facile: avete avvertito la stanchezza dopo la partita di giovedì? "Certo, sappiamo che è difficile ripartire soprattutto in situazioni del genere. Ovviamente non è la situazione ideale per tutti noi, volevamo passare ai quarti in Europa. La squadra ha dimostrato di essere in buona forma fisica anche dopo i 120' con il Bologna, merito anche di chi è entrato a partita in corso. E' un piacere vedere ragazzi giovani entrare e dare tutto come Venturino, Vaz, Ghilardi. Anche lo stesso Angelino, sono cose importanti e belle da vedere con ragazzi giovani che danno il loro contributo".