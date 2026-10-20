Nella terza giornata di League Phase lo spagnolo e l'argentino hanno sbloccato il primo tempo contro lo Slovan Bratislava
Youth League, c'è anche Balzaretti per Roma-Slovan: ecco l'incontro con D'Amico e Galantic
Non era mai successo che due difensori con la maglia della Roma segnassero nello stesso match di Champions League. Mario Hermoso e Nahuel Molina sono appena entrati nella storia giallorossa con le due reti che hanno sbloccato il primo tempo di Roma-Slovan Bratislava. Come riporta OptaPaolo, nella terza giornata di League Phase lo spagnolo e l'argentino - entrambi ex Atletico - hanno scritto un nuovo record per i giallorossi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Partite in Diretta
Cronaca LIVE Roma-Slovan 4-0 LIVE: Malen cala il poker, dominio giallorosso all'Olimpico
News AS Roma
Roma-Slovan Bratislava, la moviola: giusto il rigore su Wesley. Ammonito Barseghyan
News AS Roma
D'Amico: "Gasp è un maestro. Endrick? A gennaio faremo il massimo per dare risorse al mister"
News AS Roma
Roma-Slovan Bratislava, all'Olimpico c'è anche Totti: colloquio con Dybala, poi l'abbraccio con Malen
News AS Roma
Balerdi: "Gasperini è un allenatore fortissimo. Vogliamo portare la Roma il più in alto possibile"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti