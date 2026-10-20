Non era mai successo che due difensori con la maglia della Roma segnassero nello stesso match di Champions League. Mario Hermoso e Nahuel Molina sono appena entrati nella storia giallorossa con le due reti che hanno sbloccato il primo tempo di Roma-Slovan Bratislava. Come riporta OptaPaolo, nella terza giornata di League Phase lo spagnolo e l'argentino - entrambi ex Atletico - hanno scritto un nuovo record per i giallorossi.