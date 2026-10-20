Hermoso continua a stupire. Lo spagnolo, anche contro lo Slovan, è stato tra i migliori in campo: il suo gol ha permesso alla Roma di andare in vantaggio. Al termine del match Mario ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

Non era facile ripartire dopo la sconfitta col Real Madrid, ma la reazione c'è stata. "Per noi era importante continuare a fare le cose bene e vincere. E' importante tenere la porta inviolata. Oggi era troppo troppo troppo importante per noi. Dopo la sconfitta contro il Real avevamo tanto bisogno di vincere questa partita, importante per la classifica".

Voi difensori della Roma siete i meno battuti in Europa e segnate anche. "Per noi è una cosa importante, non solo per i difensori ma per tutta la squadra. Siamo una squadra tosta, che vuole andare forte e fare le cose come dice il mister. E' importante non prendere gol. Poi davanti abbiamo un grande talento a cui dobbiamo far arrivare ogni palla vicino all'area per segnare".

Tanto turnover, ma serve per restare con i ritmi alti? "Certo. Abbiamo una squadra forte, una rosa completa, con giocatori di qualità in ogni posizione. Bisogna lavorare ed essere una squadra come siamo. Tutti lavoriamo ogni giorno per fare il meglio. Questo fa parlare molto bene di noi, della rosa e del lavoro che fanno mister e direttore sportivo. Continuiamo così, è molto bello vedere questa Roma così".