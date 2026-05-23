Come cambiano le cose in un anno. Hermoso ha vissuto tre fasi: quella del “separato in casa”, quella dell’esilio in Germania e ora quella da trascinatore della retroguardia giallorossa. La grinta dello spagnolo è stata una delle chiavi dell’intera stagione. L’ex Atletico si è preso la fiducia di Gasperini e dei tifosi e sta portando a termine un’annata più che positiva. Ma manca l’ultimo passo prima di esultare. Forse il più importante. Hermoso lo sa e, per questo, suona la carica alla vigilia della sfida con il Verona: "Fino alla fine" è il messaggio del difensore. Non si molla nulla: concentrazione e testa per 90 minuti. Poi si penserà al resto.

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