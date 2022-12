Henry e la rivelazione su Nketiah: “Ha lasciato il Chelsea per colpa di Abraham”

Thierry Henry, leggenda dell'Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video parlando di Eddie Nketiah, giovane attaccante dei Gunners con un passato al Chelsea. Il francese ha parlato dei motivi che hanno spinto il classe '99 a lasciare Stamford Bridge per passare all'Emirates Stadium, e il principale sembra essere proprio la presenza di Tammy Abraham: "Nketiah era al Chelsea nei primi anni di carriera. La gente non lo sa. Ha lasciato il Chelsea per venire all'Arsenal perché lì c'era Tammy Abraham che stava facendo quello che stava facendo". Questo dunque il pensiero di Henry che ha elogiato le qualità dell'attaccante giallorosso messe in mostra già nel suo periodo nell'Academy del Chelsea.