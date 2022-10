Helsinki-Roma: le probabili formazioni di Koskela e Mourinho

Dopo le fatiche in campionato, la Roma torna in campo in Europa a distanza di 15 giorni dalla sconfitta esterna contro il Betis. I giallorossi contro l'Helsinki, devono centrare assolutamente la vittoria per sperare nel passaggio del turno. La formazione di Mourinho si trova al momento a terzo posto nel girone C con 4 punti, in ritardo di tre dal Ludogorets secondo. In caso di vittoria, la Roma aggancerebbe il Ludogorets a quota 7, per poi giocarsi il tutto per tutto il 3 novembre all'Olimpico proprio contro i bulgari. Contro l'Helsinki, il vestito a cui si affiderà Mourinho, sarà il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio confermato tra i pali insieme alla difesa composta da Smalling, Ibanez e Mancini. A centrocampo confermato Cristante, viste le condizioni non ottimali di Matic, insieme a Pellegrini e Camara. Dubbi in attacco che sicuramente sarà orfano di Zaniolo squalificato. Il favorito al momento sembra essere Andrea Belotti.