Helsinki-Roma, la partita sarà visibile in chiaro su Tv8

La Roma torna in campo in Europa e lo farà in chiaro su Tv8. Il match contro l'HJK Helsinki, valido per la quinta giornata del girone C, sarà infatti visibile a tutti sul canale 8 del digitale terrestre. La sfida del Sonera Stadium è in programma giovedì 27 ottobre alle 21 e i tre punti in palio, sono fondamentali per il cammino europeo dei giallorossi che al momento hanno tre punti di ritardo sul Ludogorets secondo.