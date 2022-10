Helsinki-Roma, i giallorossi effettuano la ricognizione sul terreno di gioco – VIDEO

Arrivata in serata ad Helsinki, la comitiva giallorossa si è diretta alla Bolt Arena per la ricognizione sul terreno di gioco dell'impianto che è in erba sintetica. La Roma aveva effettuato l'allenamento di rifinitura oggi a Trigoria al quale non ha partecipato Nemanja Matic per un fastidio all'adduttore sinistro che lo ha escluso dalla lista dei giocatori a disposizione di Mourinho per la gara di domani.