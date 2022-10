Helsinki-Roma, esordio assoluto per Faticanti: “Oggi ho realizzato il mio sogno”

Giacomo, che diventerà maggiorenne solo il 31 luglio di quest’anno subentrato al posto del suo amico Volpato, partito da titolare in Finlandia, è il primo giocatore italiano nato dall’1-1-2004 sceso in campo in una gara di Europa League

In una Roma particolarmente attenta ai ragazzi più giovani come si sta dimostrando la società dei Friedkin, questa sera nel match contro l'HelsinkiMourinho si è trovato spazio anche per Giacomo Faticanti. Esordio assoluto per il classe 2004, che diventerà maggiorenne solo il 31 luglio di quest’anno. Subentrato al posto del suo amico Volpato, partito da titolare in Finlandia, Giacomo si è guadagnato un posto tra i "grandi". Un ragazzo serio, riservato ma soprattutto spigliato, con un carattere fermo e lucido, da capitano qual è stato sia nelle selezioni minori del club giallorosso sia nelle giovanili della Nazionale italiana. Un giovane maturo, di grandi doti tecniche ma soprattutto di grande spessore mentale. Caratteristiche che hanno apprezzato in molti all’estero e che ha deciso di premiare in questa notte magica lo Special One, lasciandogli la possibilità di giocare a soli 17 anni in Europa League.