Helsinki-Roma, arbitra Tiago Martins: un solo precedente con i giallorossi

La Uefa ha designato l'arbitro per la sfida tra Helsinki e Roma. Dirigerà l'incontro Tiago Martins, al Var ci sarà Godinho. Gli assistenti saranno Rui Tavares e Luis Campos, l'Avar invece Hugo Miguel. Un solo precedente tra i giallorossi e il fischietto portoghese. Sempre in Europa League nel match del 2019 contro il Wolfsberger terminato 1-1. La squadra di Mourinho partirà domani alle 14.30 per la Finlandia e lo Special One parlerà in conferenza stampa alle 18.30.