Europa League, Helsinki-Ludogorets 1-1: Hetemaj regala il primo punto ai finlandesi

Finisce 1-1 il match tra Helsinki e Ludogorets che si sono affrontati questo pomeriggio per il terzo turno di Europa League. La squadra di Gencev era passata in vantaggio al 10' grazie alla rete di Matias Tissera che arrivato in area lascia partire un tiro verso l'angolino basso della porta. L'Helsinki sfrutta al 55' un calcio di punizione: arriva di testa Perparim Hetemaj che in volo segna e trova il pareggio. Ora tutto dipende dall'esito della Roma in campo tra pochi minuti contro il Betis all'Olimpico.