Hellas Verona, Tudor positivo al Covid-19

Brutte notizie per il club gialloblu, che ha riscontrato la positività al Covid-19 del suo allenatore Tudor

L'Hellas Verona FC ha comunicato che l'allenatore IgorTudor è risultato positivo al test per il Covid-19. L'allenatore croato nonostante la regolare vaccinazione è stato contagiato dal virus. Come conferma il club il tecnico sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Sono state arrivate tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed il contatto con le autorità competenti è costante. Tudor spera di poter essere presente per il prossimo impegno dei gialloblu contro l'Empoli. Il Verona scenderà in campo, la gara si svolgerà al Bentegodi, il 22 novembre alle 18:30. La sosta per le Nazionali potrebbe permettere all'allenatore di negativizzarsi giusto in tempo per il match.