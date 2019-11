Domenica alle 20.45 va in scena la sfida tra Roma e Verona al Bentegodi. La squadra di Juric, come riporta il sito del club, continua la preparazione al match presso lo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera. I gialloblu hanno inizialmente svolto il consueto riscaldamento, seguito da una serie di ‘torelli’, per poi concludere la seduta con delle esercitazioni tattiche. Domani è in programma una nuova seduta di allenamento non aperta al pubblico.