Hellas Verona-Roma, le formazioni ufficiali di Tudor e Mourinho

Mourinho conferma i suoi fedelissimi eccezion fatta per Vina, non convocato per una distorsione al ginocchio, e Mkhitaryan non al meglio. Titolari Calafiori e Shomurodov

Redazione

La Roma si presenta a Verona da imbattuta. L'Hellas arriva con zero punti e un nuovo allenatore (Tudor ha sostituito l'esonerato Di Francesco in settimana). Per sfuggire alle insidie Mourinho si affida per gran parte ai soliti titolari. Tra i pali confermatissimo Rui Patricio. Davanti a lui difesa a 4 con Karsdorp sulla destra, Mancini e Ibanez coppia centrale con Calafiori a sostituire Vina sulla sinistra. In mediana gli imprescindibili Veretout e Cristante. Sulla trequarti un Pellegrini sempre più fondamentale, sull'out di destra torna Zaniolo dopo il turno di riposo contro il CSKA Sofia. Sull'altra fascia prenderà posto Shomurodov al posto di un Mkhitaryan non al 100%. come punta centrale agirà ancora Abraham. L'Hellas giocherà con la difesa a tre con Caprari e Simeone terminali offensivi.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All.: Tudor. A disp.: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cetin, Casale, Cancellieri, Magnani, Ragusa, Tameze, Hongla.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Smalling, Tripi, Villar, Diawara, Mkhitaryan, Perez, El Shaarawy, Mayoral.