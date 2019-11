La Roma guarda già avanti e punta alla difficile sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Come reso noto dalla società, domani alle 13.30 Paulo Fonseca si presenterà in conferenza stampa per presentare la sfida contro la squadra gialloblù allenata da Ivan Juric. Un test delicato per i giallorossi che vogliono allungare la striscia positiva di vittorie tra Serie A ed Europa League.