A poche ore dal fischio di inizio del match del Bentegodi contro la Roma, in programma alle 20.45, il tecnico Juric e la società hanno diramato la lista dei convocati in vista della partita con i giallorossi. Confermata per gli scaligeri l’assenza del difensore centrale Kumbulla, mentre invece capitan Veloso sarà disponibile. Questi i disponibili per il tecnico gialloblù: