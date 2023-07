Hellas Verona, Djuric: “Quest’anno dobbiamo partire meglio”

"Cercheremo di fare una stagione diversa, dobbiamo partire sicuramente meglio rispetto a un anno fa. A inizio campionato siamo incappati in troppe sconfitte consecutive, poi ci siamo ripresi e siamo riusciti a salvarci, per bravura nostra ma anche con un pizzico di fortuna" ha detto Milan Djuric, attaccante dell'Hellas Verona, seconda avversaria della Roma in campionato., intervistato da SkySport.