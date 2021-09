Hellas Verona, allenamento con tattica e palestra. Domani conferenza alle 14:15

Domani, sabato 18 settembre, è prevista una seduta di allenamento nel tardo pomeriggio, a porte chiuse

Archiviata la vittoria in Conference League contro il CSKA Sofia per 5-1, la Roma ora pensa al campionato. Domenica infatti affronterà l'Hellas Verona. Come riporta il sito internet gialloblù, ella mattinata di oggi si è svolta allo Sporting Center 'Paradiso’ una seduta di allenamento con attivazione in palestra e lavoro tattico. Domani, sabato 18 settembre, è prevista una seduta di allenamento nel tardo pomeriggio, a porte chiuse. Alle 14:15 il nuovo allenatore Tudor parlerà in conferenza stampa.