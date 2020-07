Hellas, piccola emicrania per Juric. Parla il vice Paro: “A Roma con lo spirito di oggi”

Piccolo malore per Ivan Juric nell’immediato post partita di Fiorentina-Hellas Verona. Il tecnico, come riporta hellasverona.it, ha avuto una lieve emicrania e al suo posto ha parlato il vice Matteo Paro: “Andiamo avanti, visto che non c’è molto tempo per rammaricarsi: tra pochi giorni giocheremo di nuovo e affronteremo la gara di Roma con lo stesso spirito“. Dello stesso avviso è stato l’esterno di proprietà dell’Inter Federico Dimarco: “Abbiamo l’amaro in bocca per come è finita. Abbiamo fatto una grande partita, è un vero peccato per il gol all’ultimo secondo, ma ora dobbiamo pensare già alla Roma. Abbiamo cali di concentrazione? Non è facile giocare ogni tre giorni, può capitare a volte di prendere gol verso la fine, ma siamo contenti del nostro cammino”.