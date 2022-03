Hamlet Mkhitaryan compie due anni: festa in fattoria con Pellegrini e compagni

Alla festa del figlio del giocatore armeno, organizzata in una fattoria, erano presenti il capitano giallorosso ma anche Mancini e altri compagni di squadra con le rispettive famiglie

Giornata di festa per i giocatori della Roma, non solo per Jordan Veretout, nel giorno di riposo concesso da Mourinho. A Ostia Antica, in una fattoria che organizza feste per bambini, il primogenito di Henrikh Mkhitaryan, Hamlet, ha celebrato i suoi due anni di vita. Il giocatore armeno, che è diventato papà proprio in giallorosso, ha invitato anche alcuni compagni con le rispettive famiglie. Al party erano presenti infatti il capitano Pellegrini, Mancini, Shomurodov e anche Rui Patricio. Una serata diversa a contatto con la natura, con protagonisti cavalli e pony, che hanno fatto divertire soprattutto i bimbi. Completamente diversa, invece, la festa di Jordan Veretout che in un locale sulla spiaggia ha organizzato una festa a tema 'gender reveal' per annunciare il sesso del nascituro, con tanto di arrivo in limousine, palloncini e poi spettacolo con il fuoco per arricchire la serata.