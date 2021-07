Hackerato l’account della moglie, Spinazzola ‘esulta’: lo sfotto è tutto da ridere

Leonardo Spinazzola è ancora in stampelle, ma è di ottimo umore, soprattutto ora che sua moglie non può usare Instagram a causa di un attacco hacker

Quando il gatto non c'è i topi ballano. Il gatto in questione è il profilo Instagram di Miriam, il 'topo' invece è Leonardo Spinazzola. Alla moglie dell'esterno della Roma oggi è stato hackerato l'account: "Stiamo attenti, occhi aperti", ha ammonito il giocatore fresco campione d'Europa. Poi, però, spazio agli sfottò: "Come mi sento oggi che mia moglie non può usare Instagram", scrive Spinazzola in uno scatto che vede lui felicissimo, quasi beffardo, invece Miriam disperata. Di certo Leo non ha perso il buon umore nonostante il brutto infortunio che lo costringe ancora a portare le stampelle. Il sorriso non gli è mai mancato in questi giorni, sin dal giorno del viaggio in Finlandia, grazie al suo carattere gioioso e ovviamente all'immenso affetto arrivato da compagni, colleghi e tifosi.