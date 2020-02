Haaland, il retroscena di Nela: “Proposto a Monchi due anni fa, ma la Roma l’ha scartato”

“Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l’ipotesi e lo prese il Salisburgo”. Sebino Nela svela a Centro Suono Sport il retroscena sul fenomeno del momento, che adesso incanta in maglia Borussia Dortmund, ma che poteva invece arrivare a Trigoria appena due stagioni fa. Ieri la sua doppietta contro il PSG ha avvicinato i tedeschi ai quarti di finale di Champions League. In questa edizione della competizione Haaland ha realizzato 10 gol in 7 presenze.