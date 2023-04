Gullit contro Slot: “Stupido l’attacco a Mourinho. Gioca un calcio diverso ma vince”

Ruud Gullit, leggenda del calcio olandese ed ex Feyenoord, è intervenuto ai microfoni di Ziggo Sport Football Café per parlare della sfida europea tra il club di Rotterdam e la Roma: "Penso che troppi giocatori del Feyenoord abbiano giocato al di sotto delle loro possibilità, sembrava che fossero nervosi". Queste le prime parole di Gullit che ha poi concluso parlando dello scontro tra Mourinho e Slot nel tunnel dello Stadio Olimpico: "Mi dispiace, se dici 'non mi interessa il calcio della Roma', lo stai insultando. È una cosa stupida, non si dovrebbe fare. Se guardate il curriculum di Mourinho, è incredibile quanti trofei abbia. Gioca un calcio diverso, ma vince".