Guinea, Diawara torna sull’errore con l’Egitto: “Anche Cristiano Ronaldo sbaglia”

L'amarezza per il ko con l'Egitto è ancora evidente per Amadou Diawara, che dal ritiro della sua Guinea ha parlato anche del match contro gli ultimi finalisti della Coppa d'Africa e del suo errore: "Succede. Tutti sbagliano occasioni, anche Cristiano Ronaldo sbaglia, perché io non dovrei? Quindi continuo a lavorare. E nei prossimi giorni vedremo". Poi il centrocampista della Roma si concentra su altri aspetti: "Direi che c'è una bella atmosfera nel gruppo. Siamo rimasti delusi dal risultato, ma penso che abbiamo fatto una buona partita. Dovevamo concretizzare le possibilità che avevamo e non ci siamo riusciti. Ma anche questo è il calcio. Siamo concentrati sulla seconda partita in casa con il pubblico. Possiamo ottenere un buon risultato".