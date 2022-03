Guinea, Diawara rientra a Roma: annullata l’amichevole con lo Zambia

Si giocherà regolarmente invece il test con il Sudafrica, in programma domani a Kortrijk

Tra i 14 dei nazionali della Roma potrebbe esserci un rientro in anticipo: si tratta di Amadou Diawara. Possibile un suo ritorno a Trigoria già lunedì prossimo. L'amichevole tra la Guinea e lo Zambia, il secondo dei due test inizialmente previsti per la selezione africana in programma a Parigi martedì 29 marzo, è saltata. La Guinea, fuori dai playoff di qualificazione ai Mondiali dopo aver chiuso il proprio girone di qualificazione dietro a Marocco e Guinea Bissau, avrebbe dovuto disputare due test in Europa. Il motivo è da ricondurre agli avversari: sono infatti emerse delle difficoltà nell'ottenimento del visto per la Francia per alcuni giocatori e componenti dello staff dello Zambia, che per questo motivo proseguirà la preparazione a Istanbul. Si giocherà regolarmente invece il test con il Sudafrica, in programma domani a Kortrijk.