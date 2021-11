Guido Nanni: “La Roma è in difficoltà dal punto di vista del gioco”

Le parole dell'ex preparatore dei portieri: " Mi sembra che, senza far nomi, qualche giocatore nuovo faccia difficoltà a inserirsi nel contesto Roma"

Che idea ti sei fatto rispetto alla situazione attuale in casa Roma? Proprio perché conosco molto bene l’ambiente faccio fatica a parlarne. Sono molto dispiaciuto per quello che sta accadendo. Mi sembra che, senza far nomi, qualche giocatore nuovo faccia difficoltà a inserirsi nel contesto Roma. Forse perché ha fatto un salto precoce o forse per altri motivi. Però è evidente che alcuni calciatori siano in difficoltà.