Guendouzi: “Ho sentito parlare del derby di Roma. Sarà una partita importante”

Mancano ancora diverse settimane al derby di Roma tra giallorossi e biancocelesti, ma l'attesa inizia a crescere. Il match che infiamma la Capitale, è in programma il prossimo 12 novembre alle 18. Per molti giocatori, di entrambe le squadre, sarà la prima stracittadina romana. Tra questi, sponda Lazio, c'è anche il nuovo arrivato Matteo Guendouzi che, in conferenza stampa, ha detto la sua sulla sfida alla formazione di Mourinho:"Del derby ne ho sentito parlare. Sarà sicuramente un match importante durante la stagione, ma ne abbiamo tanti altri prima di arrivarci ed è meglio concentrarsi su questi".