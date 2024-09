Guendouzi esalta Koné: “Speriamo non giochi così bene anche al derby”

Manu Koné ha convinto già tutti con i pochi minuti giocati a Torino con la Juve e la super prestazione con la maglia della Francia. Al suo fianco ieri sera contro il Belgio c'era anche Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, rimasto impressionato dal suo compagno di squadra. Lo stesso giocatore biancoceleste ha commentato in zona mista proprio la partita del compagno di squadra: "Manu ha fatto un'ottima gara. Ci ha aiutato molto nel recupero palla ed è stato pulito. Spero che non faccia questa partita anche nel derby, perché presto giocheremo contro..." Poi sul match vinto col Belgio: "Una vittoria che fa ben sperare per il futuro, penso che tutti siano riusciti a fare una buona partita. Questo è molto positivo per il gruppo e per il girone di Nations". Il derby tra Roma e Lazio è in programma agli inizi di gennaio.