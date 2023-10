Gualtieri: “Preoccupato per il nuovo sponsor della Roma? Devo capire bene…”

"Ho da poco saputo dell'accordo della Roma con il nuovo sponsor di Riad. Devo capire bene di cosa si tratta prima di commentare - ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, visto che Riad è la città in cometizione con Roma per l'assegnazione della sede dell'EXPO 2030 - Sugli stadi di Roma e Lazio non serve un commissario, stiamo lavorando molro bene. C'è già l'interesse pubblico per quello della Roma, e abbiamo dato piena disponibilità alla Lazio. Per Pietralata c'è in piedi il dibattito pubblico, stiamo andando avanti. Più trasparente di così...".