Gualtieri (PD): “Lo stadio della Roma sarà l’obiettivo della nuova giunta”

Il candidato sindaco del Partito Democratico ha parlato sia del nuovo che del vecchio progetto, criticando la Raggi e delineando un programma chiaro per i prossimi cinque anni di amministrazione della Capitale

Da giorni la questione stadio della Roma è ritornata al centro delle cronache capitoline e del progetto ha parlato anche Roberto Gualtieri, candidato sindaco del PD alle prossime elezioni amministrative di Roma. Intervistato da Retesport e Roma Roma Capitale ha innanzitutto detto la sua sulla revoca della della delibera di pubblico interesse sul precedente progetto di Tor di Valle: "Qualcuno ha scritto che abbiamo fatto un favore alla Raggi, ma noi abbiamo fatto una favore alla città, alla squadra e ai tifosi. Questa sindaca dopo i pasticci sullo stadio prendendo in giro i cittadini per anni non era stata neanche capace di scrivere bene la delibera per voltare pagina rispetto a Tor Di Valle. Il Pd ha risolto il problema con degli emendamenti che hanno portato alla revoca, e finalmente si può voltare pagina. Ci siamo comportati da forza di governo". Riguardo al nuovo progetto il politico del PD ha poi aggiunto: "L’orizzonte della prossima giunta dovrà essere l’orizzonte in cui si concluda lo stadio. Dovrà essere solo un impianto che ospiterà la squadra e i cittadini, in un luogo ben raggiungibile. Non voglio annunciare l’area, stiamo lavorando, discutendo e approfondendo: preferiamo parlare con i fatti e non con gli annunci. Di fronte a una disponibilità e un impegno serio della squadra siamo pronti a discutere su investimenti e progetti, e cercheremo di farlo il più rapidamente possibile".